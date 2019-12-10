فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره سالزبورج النمساوي بثنائية دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة

تقدم نابي كيتا بالهدف الأول لليفر عند الدقيقة 57، تبعه محمد صلاح في الدقيقة 58 بهدف صعب من خارج منطقة الجزاء عند أقصى الزاوية اليمني للمرمى النمساوي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في الصدارة ، ليضمن التأهل إلى دور الـ 16 من المنافسات برفقة نابولي الذي حل وصيفاً برصيد 12 نقطة. المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا تقدم نابي كيتا بالهدف الأول لليفر عند الدقيقة 57، تبعه محمد صلاح في الدقيقة 58 بهدف صعب من خارج منطقة الجزاء عند أقصى الزاوية اليمني للمرمى النمساوي.بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في الصدارة ، ليضمن التأهل إلى دور الـ 16 من المنافسات برفقة نابولي الذي حل وصيفاً برصيد 12 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 عقب الفوز على سالزبورج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.