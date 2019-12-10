الانتاج الحربي يتعادل مع سموحة في مباراة الإنذارات والطرد

نجح فريق الانتاج الحربي في ادراك التعادل امام سموحة بهدف لكل منهما بستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة في الجولة السابعة للدوري الممتاز، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تقدم سموحة بهدف لناصر ماهر في الدقيقة 69

،وتعادل باسم مرسي للإنتاج في الدقيقة 74 .

وطرد الحكم لاعب الانتاج محمد بازوكا للإنذار الثاني قبل هدف سموحة بدقيقة واحدة.

وجاء اللقاء حذرا من جانب الفريقين وسيطرت الخشونة

والالتحامات القوية على اداء اللاعبين وبجانب طرد بازوكا لاعب الانتاج ،حصل زميله دياورارا على انذار وكل من محمود عبد الحكم وحسام حسن وناصر محمد وكوفي على انذار من سموحة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 10 نقاط في المركز السادس، والإنتاج الى 8 نقاط في المركز الثامن.