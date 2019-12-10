فيديو.. بعد هدفه الرائع أمام سالزبورج محمد صلاح رجل الأهداف الصعبة

سجل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا من زاوية صعبة أمام سالزبورج النسماوي خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب ستاد رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

سجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 58، بعد تمريرة طولية لحق

بها صلاح وراوغ حارس مرمى سالزبروج وسدد الكرة من زاوية صعبة على أقصى الجهة اليمنى.

لم يكن هدف صلاح الرائع، الأول من نوعه من زاوية صعبة، بل سجل من قبل هدفًا مشابًا له من زاوية صعبة عندما كان لاعبًا ضمن صفوف روما

الإيطالي أمام باليرمو ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

استلم صلاح الكرة على حدود خط الركلة الركنية ومن زاوية معدومة وصعبة سجل هدفه الشخصي الثاني بعد ان سجل هدف في الدقيقة60، أمام باليرمو.

شاهد هدف محمد صلاح مع روما من زاوية صعبة..

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هدف محمد صلاح الرائع أمام سالزبورج اليوم..

الجدير بالذكر أن ليفربول نجح بالتأهل إلى الدور القادم بعد تصدره المجموعة برصيد 13، معه نابولي في الوصافة برصيد 12 نقطة.