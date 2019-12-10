تحدثت سارة اوجوكي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بنادي فيروفيارو الموزمبيقي عن فوز فريقها على النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما بمنافسات بطولة افريقيا للأندية.
وقالت سارة في المؤتمر الصحفي الذي عقباللقاء: تعودت على الجماهير في أفريقيا واعتادت على أن ألعب خارج الديار.
وتابعت: دائمًا ما ألعب خارج الديار والجماهير تكون داعمة للفريق صاحب الأرض واعتادتعلى هذا الأمر وبالنسبة لي أشعر أن المباريات في حضور الجمهور المنافس أفضل بالنسبة لي.
وعن أفضل لاعبات واجهتهن في الأهلي، قالت: الأهلي يمتلك الكثير من اللاعبات المميزات مثل ميتشيل فهي للعبة قوية جدًا وأحترمها جدا وأيضًا ثريا أراها لاعبة مميزة لدرجة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة أوجوكي: سلة الأهلي يمتلك عناصر مميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.