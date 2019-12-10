سارة أوجوكي: سلة الأهلي يمتلك عناصر مميزة

تحدثت سارة اوجوكي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بنادي فيروفيارو الموزمبيقي عن فوز فريقها على النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما بمنافسات بطولة افريقيا للأندية.

وقالت سارة في المؤتمر الصحفي الذي عقب

اللقاء: تعودت على الجماهير في أفريقيا واعتادت على أن ألعب خارج الديار.

وتابعت: دائمًا ما ألعب خارج الديار والجماهير تكون داعمة للفريق صاحب الأرض واعتادت

على هذا الأمر وبالنسبة لي أشعر أن المباريات في حضور الجمهور المنافس أفضل بالنسبة لي.

وعن أفضل لاعبات واجهتهن في الأهلي، قالت: الأهلي يمتلك الكثير من اللاعبات المميزات مثل ميتشيل فهي للعبة قوية جدًا وأحترمها جدا وأيضًا ثريا أراها لاعبة مميزة لدرجة كبيرة.