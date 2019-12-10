وقع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم المنتخب الوطني على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة عقدها مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء. الثلاثاء، بعد جلسة عقدها مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء. وفسخ كهربا عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بعد انقطاعه عن التدريبات منذ معسكر المنتخب في شهر نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يعلن الأهلي رسمياً عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. كهربا يوقع للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.