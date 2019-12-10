الأهلي السعودي ينهي أزمة شكوى فنربخشة التركي

انهت ادارة الاهلي السعودي الشكوي المقدمة من فريق فنربخشه التركي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمتمثلة في سداد الدفعات المستحقة من مبلغ انتقال المحترف البرازيل جوزيف دي سوزا الي صفوف الفريق الكروي للنادي الاهلي جوزيف دي سوزا الي صفوف الفريق الكروي للنادي الاهلي ونجح رئيس النادي المهندس احمد بن بكر الضائع بعد اجتماعه مع رئيس نادي فنربخشه في أسطنبول، خلال الايام الماضية بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم الاستاذ احمد بامعوضه ،في تسوية ملف القضية بالكامل مع رئيس نادي فنربخشه في أسطنبول، خلال الايام الماضية بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم الاستاذ احمد بامعوضه ،في تسوية ملف القضية بالكامل وتجنب النادي اي عقوبات رياضية او غرامات من الاتحاد الدولي لكرة القدم .

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