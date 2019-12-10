شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا في سالزبورج من زاية مستحيلة

نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الإنجليزي الثاني في شباك ريد بول سالزبورج النمساوي في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب ستاد رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسةوالأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 58، بعد تمريرة طولية لحق بها صلاح وراوغ حارس مرمى سالزبروج وسددالكرة من أقصى الجهة اليمنى بقدمه اليمنى لتسكن الشباك بطريقة رائعة ويعلن تقدم ليفربول بثنائية دون رد.
وكان محمد صلاح قد أهدر 3 فرص محققة لتسجيل اول أهداف الريدز في المباراة، قبل أن ينجح نابي كيتا في تسجيل أول أهداف ليفربول في الدقيقة 57.
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