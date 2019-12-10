حقق منتخب مصر في كمال الاجسام للاساتذه ، نتائج متميزه في بطولة العالم للأساتذة في كمال الاجسام والفيزيك التي أقيمت في برشلونه أسبانيا ، في الفتره من ٥ الي ١٠ ديسمبر الجاري.
وضمت البعثة اسامه مدبولي مدربا و 12 لاعبآ من أبطال مصر جاءت نتائجهم كالتالي حيث حصل البطل شعبان السيد علي المركز الثالث والميدالية البرونزيه في فئة كمال الاجسام تحت سن ٤٥ سنه وزن تحت ٨٠ كيلو جرام، بينما حصل الكابتن امير معبد على المركز السادس فئة الفيزيك سن فوق ٥٠ سنه، والكابتن سيد النسر على المركز
ونفس المركز حصل عليه حمدي نوفل وايضآ حقق محمد ابو العز الترتيب الرابع في كمال اجسام وهانى معتمد علي الترتيب الخامس و وعمرو الحديدى ترتيب سابع وزن الثقيل سن تحت ٤٥ سنه كمال اجسام، و نفس المركز مصطفى الكاشف تحت ٤٥سنه وزن تحت ٨٠ ك كمال أجسام.
ونجح أشرف فولة في تحقيق المركز السابع وزن الثقيل سن فوق ٤٥ سنه كمال اجسام، واخيرآ هشام ابو الذهب ترتيب ١٢ فيزيك سن فوق ٤٠ سنه.
وبهذه النتائج استطاعت مصر الحصول علي الترتيب الثاني عشر علي ترتيب الدول بفارق نقطه عن الترتيب الحادي عشر وثلاث نقط عن الترتيب العاشر وجاء ترتيب الثلاثه الاوائل كالتالي حيث جائت روسيا في المركز الاول واسبانيا في المركز الثاني وبولندا مركز ثالث وبلغ عدد الدول المشاركه في البطوله ٥٠ دوله من جميع انحاء العالم.
وترأس البعثة المصريه الدكتور محمود درويش عضو مجلس ادارة الاتحاد، بتكليف من الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري ،والعربي، والأفريقي، ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج بطولة العالم للاساتذه لكمال الاجسام في اسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.