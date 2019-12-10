نتائج بطولة العالم للاساتذه لكمال الاجسام في اسبانيا

حقق منتخب مصر في كمال الاجسام للاساتذه ، نتائج متميزه في بطولة العالم للأساتذة في كمال الاجسام والفيزيك التي أقيمت في برشلونه أسبانيا ، في الفتره من ٥ الي ١٠ ديسمبر الجاري.

وضمت البعثة اسامه مدبولي مدربا و 12 لاعبآ من أبطال مصر جاءت نتائجهم كالتالي حيث حصل البطل شعبان السيد علي المركز الثالث والميدالية البرونزيه في فئة كمال الاجسام تحت سن ٤٥ سنه وزن تحت ٨٠ كيلو جرام، بينما حصل الكابتن امير معبد على المركز السادس فئة الفيزيك سن فوق ٥٠ سنه، والكابتن سيد النسر على المركز

السادس فئة الكلاسيك تحت ٤٥ سنه وحصد البطل وائل يوسف على الترتيب الخامس فئة الكلاسيك وايضآ تحت ٤٥ سنه كما حصد الكابتن ياسر عتبه علي الترتيب الحادي عشر في كمال الأجسام .

ونفس المركز حصل عليه حمدي نوفل وايضآ حقق محمد ابو العز الترتيب الرابع في كمال اجسام وهانى معتمد علي الترتيب الخامس و وعمرو الحديدى ترتيب سابع وزن الثقيل سن تحت ٤٥ سنه كمال اجسام، و نفس المركز مصطفى الكاشف تحت ٤٥

سنه وزن تحت ٨٠ ك كمال أجسام.

ونجح أشرف فولة في تحقيق المركز السابع وزن الثقيل سن فوق ٤٥ سنه كمال اجسام، واخيرآ هشام ابو الذهب ترتيب ١٢ فيزيك سن فوق ٤٠ سنه.

وبهذه النتائج استطاعت مصر الحصول علي الترتيب الثاني عشر علي ترتيب الدول بفارق نقطه عن الترتيب الحادي عشر وثلاث نقط عن الترتيب العاشر وجاء ترتيب الثلاثه الاوائل كالتالي حيث جائت روسيا في المركز الاول واسبانيا في المركز الثاني وبولندا مركز ثالث وبلغ عدد الدول المشاركه في البطوله ٥٠ دوله من جميع انحاء العالم.

وترأس البعثة المصريه الدكتور محمود درويش عضو مجلس ادارة الاتحاد، بتكليف من الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري ،والعربي، والأفريقي، ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام.