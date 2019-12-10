الأهلي المصري يطالب كاف بتطبيق العدالة التحكيمية

أكد النادي الأهلي المصري إيمانه الكامل بضرورة العمل الجماعي لإظهار مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في أفضل مستوياتها وتطبيق مبدأ اللعب النظيف.

وذكر الأهلي في خطاب رسمي أرسله للكاف اليوم الثلاثاء أن الحكم البتسواني جوشوا بوندو، الذي أدار مباراة الفريق مع النجم الساحلي التونسي التي أقيمت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، ارتكب أخطاء تخالف نص قانون اللعبة في مباراة النجم الساحلي، وهي نفس الأخطاء تقريباً التي أرتكبها هذا الحكم في لقاء النجم الساحلي مع نادي الرجاء المغربي عام 2015 عندما قام بطرد أحد لاعبي الرجاء بعد مرور 15 دقيقة فقط من بداية اللقاء بدون أي مخالفة، وفي كلتا المباراتين كانت النتيجة فوز الفريق المضيف “النجم الساحلي”.

وأرسلت إدارة النادي الأهلي المصري اليوم ردا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 من الشهر الماضي.

وأضاف الأهلي – حسب بيان رسمي نشره علي موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن الحكم لم يحتسب ضربة جزاء لفريقه بعد أن قام اللاعب رقم “6” من النجم الساحلي باستخدام ذراعه الأيمن في لمس الكرة داخل منطقة الجزاء.

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وتضمنت المستندات أيضاً ما يثبت إضاعة الوقت بطريقة متعمدة والذي تجاوز ثمانية دقائق ونصف الدقيقة، هذا بالإضافة إلى عدم حماية لاعبي الأهلي وجهازهم الفني سواء أثناء المباراة أو بعدها.

وأكد الأهلي في رده على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة بين جميع الأندية المتنافسة عند تعيينات الأطقم التحكيمية حيث شهدت هذه التعيينات خلال الفترة الماضية بعض الدلالات السلبية بسبب إسناد مباريات لبعض الأندية المصنفة على أرضها لحكام غير مصنفين، في المقابل عندما تخوض هذه الأندية مبارياتها خارج أرضها يتم إسناد لقاءاتها لحكام من التصنيف الأول.

وتمسك الأهلي بتطبيق قانون كرة القدم وروحه بما فيه من ثوابت متمثلة في معاقبة كل من يثبت تعمده مخالفة القانون وإحالته للجان الانضباطية المختصة.