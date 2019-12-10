نابولي يسحق شباك جينك ويتأهل إلى ثمن النهائي

استعاد نابولي نغمة الانتصارات على حساب جينك البلجيكي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان باولو، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



أحرز أركاديوز ميليك الأهداف الثلاثة الأولى لنابولي بالدقائق 3، 26 و38 من ركلة جزاء، فيما سجل درايس ميرتينز الهدف الرابع بالدقيقة 75 من ركلة جزاء.



ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة ويتأهل رسميًا لدور الـ16 رفقة المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد جينك عند نقطة وحيدة ويودع المسابقة من دور المجموعات.



دخل نابولي في أجواء المباراة سريعًا، وفي الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، كاد كوليبالي أن يسجل أولى أهداف نابولي بعدما قابل كرة من ركلة ركنية وسددها برأسية في العارضة.



وفي الدقيقة الثالثة تمكن أركاديوز ميليك من تسجيل هدف التقدم، بعد خطأ حارس جينك داخل منطقة الستة ياردة، لينجح ميليك في الاستفادة وتسجيل الهدف الأول..



وسنحت أولى فرص الفريق الضيف في الدقيقة 11، بعدما سدد باينتسيل تصويبة قوية من مسافة 20 متر مرت فوق مرمى الحارس ميريت.



واقترب الفريق البلجيكي من تعديل النتيجة بعد خطأ فابيان رويز لاعب نابولي في تمرير الكرة لتُقطع في منتصف الملعب وتسنح الفرصة أمام أونواتشو ليتوغل داخل المنطقة ويسدد ويهدر فرصة التعادل.



وفي الدقيقة 26، واصل ميليك تألقه وسجل هدف نابولي الثاني وهدفه الشخصي الثاني بعد تمريرة عرضية متقنة من الظهير الأيمن جيوفاني دي لورينزو، قابلها ميليك بتسديدة في المرمى بعدما سبق مدافع حينك.



وحصل نابولي على ركلة جزاء، بعد كرة طولية من آلان من منتصف الملعب انفرد كاييخون وأجبر فانديفوردت حارس جينك على ارتكاب خطأ، لينجح ميليك في تحويلها إلى هدف ثالث ليسجل الهاتريك بالدقيقة 38.



وأهدر أونواتشو فرصة تقليص الفارق بالدقيقة 41، بعدما حصل على الكرة داخل المنطقة وراوغ أكثر من لاعب وسدد فوق العارضة.



وحاول البرازيلي آلان، متوسط ميدان نابولي، التسديد من مسافة بعيدة ليسدد من خارج المنطقة كرة أرضية مرت بجوار مرمى جينك بالدقيقة 58.



وفي الدقيقة 70، دفع أنشيلوتي بلاعب الوسط الشاب جيانلوكا جايتانو (19 عامًا) ليحل محل زيلينسكي، ويشارك جايتانو لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.



واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية لنابولي بعدما لمس دي نور لاعب جينك الكرة بيده داخل المنطقة، لينجح ميرتينز في تسجيل رابع أهداف نابولي بالدقيقة 75.



وسنحت الفرصة أمام يانيس هاجي، لتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لجينك بالدقيقة 81، بعدما أخطأ مانولاس في التمرير لتصل إلى هاجي ويسدد من على حدود المنطقة كرة مرت بجوار قائم ميريت الأيمن.





المصدر: موقع كورة