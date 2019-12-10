صلاح يمنح ليفربول التأهل وصدارة مجموعتة

عاد محمد صلاح للتسجيل في دوري الأبطال مجدداً وساعد الريدز على حجز بطاقة التأهل متصدراً عقب المهمة الشاقة في النمسا، شاهدوا ملخص وأهداف مباراة ليفربول وسالزبورغ.



حجز ليفربول الإنكليزي مكانه بين كبار ثمن النهائي بفوزه على مضيفه سالزبورغ النمساوي 2-0 اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن دوري أبطال أوروبا.



وسجّل الغيني كيتا هدف ليفربول الأول مستثمراً تمريرة مميزة من السنغالي ساديو مانيه (57) قبل أن يستغل المصري محمد صلاح خطأ فادحاً من الحارس ستانكوفيتش ويضيف بطريقة جميلة الهدف الثاني (58)، وهو أول هدف للفرعون في الأبطال بعدما غاب عن التسجيل في آخر مرحلتين.



وتأهل ليفربول بهذا الانتصار كمتصدر لمجموعته الخامسة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة متفوقاً على نابولي الثاني 12 فيما تجمّد رصيد سالزبورغ عند سبع نقاط في المركز الثالث ليتأهل إلى يوروبا ليغ.



ولم تكن المباراة سهلة على حامل لقب دوري أبطال أوروبا ومتصدر الدوري الممتاز على الإطلاق وخاصة في الشوط الأول، لكن كتيبة الألماني يورغن كلوب عرفت من أين تؤكل الكتف مجدداً وخرجت من مأزق سالزبورغ بفوز مهم وثلاث نقاط منحت الريدز الصدارة. المصدر: بي إن سبورت

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