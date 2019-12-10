اونلاين | يلا شووت MATCH online مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط بي ان سبورت

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يستعد نادي برشلونة الإسباني YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء Barcelona VS Inte milan

وستلعب مباراة نادي برشلونة KORA GPAL ضد نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب جوزيبي مياتزا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم بدوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA STAR ضد نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق عصام الشوالي.

بث مباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم بدوري أبطال أوروبا

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ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة KORA LIVE في المجموعة السادسة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي بوروسيا دورتموند ونادي إنتر ميلان ونادي سلافيا براج.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي برشلونة KORA ONLINE صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات بطولة دوري أبطال اوروبا برصيد 11 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.

بينما يتواجد نادي إنتر ميلان KORA STAR في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق في البطولة.