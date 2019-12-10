اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة الإنتر ضد برشلونة بث مباشر beIN سبورت المفتوحة koralive رابط ماتش برشلونة hd beIN

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض إنتر ميلان المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ستيفان دي فري وميلان سكرينار ودييجو جودين

الوسط: أنطونيو كاندريفا وماتياس فيسينو وكريستيانو بيراجي وبورخا فاليرو

الهجوم: مارسيلو بروزوفيتش ولاوتارو مارتينيز ولوكاكو

أما تشكيل برشلونة فمن المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى: نوربيرت مورارا نيتو

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الدفاع: موسى واغي وصامويل أومتيتي وكلير توديبو وجونيور فيربو

خط الوسط: فرينكي دي يونج وكارليس ألينيا وأرتورو إراسمو فيدال

الهجوم: كارليس بيريز وأنطوان جريزمان وإنسو فاتي

يخوض برشلونة الإسباني هذه المباراة بعد أن ضمن التأهل للدور المقبل، حيث تمكن من حصد 11 نقطة جعلته يغرد وحيدًا في صدارة المجموعة السادسة بعد أن فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مبارتين.

وعلى الجانب الأخر، يحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز الثاني برصيد 7 نقاط متساويًا مع بروسيا دورتموند ومتفوقًا بفارق الأهداف ويسعي الفريق الإيطالي إلى الفوز ولا بديل عنه من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة.

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