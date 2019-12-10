اونلاين | يلا شوت YALLA barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر رابط ماتش bein SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة Y

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر KOOORA 4 GOAL لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي اليوم الثلاثاء 10 – 12 – 2019 فريق برشلونة الإسباني مع مضيفه انتر ميلان الإيطالي على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

لقاء الفرصة الأخيرة لـ انتر ميلان .. وبرشلونة في أمان (COOL KORA):

وتعتبر مباراة اليوم "تحصيل حاصل" بالنسبة لفريق برشلونة والذي ضمن التأهل رسميًا لدور الـ16 وكذلك صدارة المجموعة والذي يتربع علي عرشها برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق انتر ميلان المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث، ويسعي النيترازوري للفوز بالمباراة لضمان التأهل للدور التالي بالبطولة.

بث مباشر مباراة BARCHELONA VS INTR MILAN علي كورة لايف:

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موعد مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم الثلاثاء على LIVE SPORT:

تنطلق المواجهة المرتقبة بين برشلونة وانتر ميلان اليوم الثلاثاء 10-12-2019 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولة الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد انتر ميلان رابط شغال (جول العرب):

ستنقل مباراة برشلونة وانتر ميلان في ختام دور المجموعات الأوروبي اليوم الثلاثاء، عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي، كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر رابط الاسطورة LIV7HD، وروابط البث المباشر عبر موقعنا والتي تناسب جميع السرعات وبجودة فائقة.