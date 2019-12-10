اونلاين | يلا شوت ON kora مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

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يبحث فريق انتر ميلان الإيطالي على بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات للبطولة الأوروبية (الشامبيونزليج) بالموسم الحالي 2019 -2020، تابع بث مباشر مباراة INTER VS BARCA علي كورة لايف.

بث مباشر مباراة انتر ميلان ضد برشلونة KORA STAR اليوم الثلاثاء:

أصبحت فرصة انتر ميلان في تخطي عقبة برشلونة والتأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا سهلة بعد استبعاد ارنستو فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني عدد من لاعبيه الاساسيين في مباراة اليوم وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة وأن البرسا كان قد حسم تأهله منذ الجولة الماضية بعدما تصدر ترتيب المجموعة بـ 11 نقطة.

برشلونة يسعي لكسر عقدة "جوزيبي مياتزا" أمام انتر ميلان COOL KORA:

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رغم حسم فريق برشلونة تأهله رسميًا لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية كـ"أول" مجموعته، لكن لا يزال للفريق الكتالوني اهدافًا يسعي لتحقيقها خلال مواجهة انتر ميلان اليوم الثلاثاء، أبرز تلك الأهداف انهاء عقدة "جوزيبي مياتزا" ملعب الانتر، حيث تقابل الفريقين في 4 مواجهات سابقة علي هذا الملعب فاز الانتر في مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، ولم يفز البرسا في أي مباراة سابقة، تابع بث مباشر YALLA SHOOT مباراة انتر ميلان.

موعد مباراة BARCHELONA VS INTER MILAN في دوري أبطال أوروبا:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم الثلاثاء 10 – 12 – 2019 في ختام دور المجموعات الأوروبي، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، 8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 9:00 مساءًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم الثلاثاء YALLA LIVE:

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، اذاعة مباراة برشلونة ضد انتر ميلان عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق "عصام الشوالي"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، ويمكنكم متابعة بث مباشر بجودة فائقة للمباراة عبر روابط البث YOUTUBE علي موقعنا.