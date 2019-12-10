اونلاين | «كول كورة Yallakora»: مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر beIN سبورت المفتوحة Barcelona KORA رابط ماتش برشلونة بين سبو

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يستعد ملعب سان سيرو بالعاصمة الإيطالية روما، لاستضافة لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بين إنتر ميلان وبرشلونة KORA ONLINE، إنتر ميلان يسعى لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل.

كورة ستار ويحل برشلونة الإسباني ضيفًا على إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، تابع لايف ومباشر KORA STARA إنتر ميلان يستضيف برشلونة الإسباني، بدوري الأبطال.

موعد مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد برشلونة الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا

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وتذاع مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري لدوري أبطال أوروبا، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD1، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الإيطالي بدوري الأبطال LIVE SHOOT.

ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، المباراة كتحصيل حاصل بعدما ضمن تأهله للدور المقبل، مفضلًا إراحة نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي لعدم أهمية المباراة، تابع كورة جول إنتر ميلان الإيطالي يستضيف برشلونة الإسباني، بالجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروباKORA GOAL.

يلا شووت بلس إنتر ميلان الإيطالي ضد برشلونة، حيث يحتل برشلونة المركز الأول بالمجموعة برصيد 11 نقاط بينما يتنافس إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني، على البطاقة الثانية حيث يملك كل منهما 7 نقاط بالمجموعة، YALLA SHOOT PLUS إنتر ميلان يطمح لخطف بطاقة التأهل الثانية.

كورة جول حيث يستضيف بروسيا دورتموند الألماني نظيره سلافيا براج التشيكي، لحساب نفس الجولة من المجموعة، وتحديد الطرف الثاني المتأهل للدور الستة عشر بجدول الترتيب، KORA GOAL شاهد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الإيطالي بدوري الأبطال.

كوول كورة ويسعى إنتر ميلان الإيطالي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور بجانب إراحة البلوجرانا عدد من لاعبيه، لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل الثانية، تابع مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الإيطالي عبر رابط COOL KORA.

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