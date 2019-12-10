اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر Barcelona LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع «جوووول»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر Barcelona LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع «جوووول» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة KORA LIVE في المجموعة السادسة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي بوروسيا دورتموند ونادي إنتر ميلان ونادي سلافيا براج.

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ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي برشلونة KORA ONLINE صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات بطولة دوري أبطال اوروبا برصيد 11 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.

بينما يتواجد نادي إنتر ميلان KORA STAR في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق في البطولة.