رياضة | بعد استفاقة مميزة.. تقييم محمد صلاح أمام سالزبورج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استفاقة مميزة.. تقييم محمد صلاح أمام سالزبورج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي علي تقييم جيد بعد التألق في مباراة فريقه أمام نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب نادي ريد بول سالزبورج الدولي بالنمسا.

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء تقييم اللاعبين بعد المباراة وحصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول المحترف علي تقييم 7.4 من 10 بعد أن نجح في تسجيل هدف لفريقه ليفربول في مرمي سالزبورج.

وفي 90 دقيقة شارك فيها لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في المباراة استطاع أن يسدد 9 تسديدات علي المرمي بالإضافة إلي مراوغة واحدة صحيحة ونسبة نجاح التمريرات 83 في المئة وأن يصنع فرصة واحدة للتسجيل.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح استطاع أن يسجل هدف ويقود فريقه للفوز خارج أرضه علي حساب نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ملعب ريد بول سالزبورج الدولي بالنمسا وبهذه النتيجة يصعد رسميا نادي ليفربول الإنجليزي الي الدور القادم من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا كمتصدر المجموعة يأتي خلفه نادي نابولي الايطالي ثم ريد بول سالزبورج النمساوي الذي انتقل الي منافسات الدوري الاوربي وبالمركز الرابع جينك البلجيكي برصيد نقطة وحيدة.