رياضة | live| «القنوات المفتوحة مجانًا» مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر| inter milan vs barcelona live stream

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "سان سيرو" في إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين فريق انتر ميلان وضيفه برشلونة الإسباني، في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020.

وحسم فريق برشلونة تأهله رسميًا لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ الجولة الماضية، بينما يسعي فريق انتر ميلان لاقتناص بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة من فريق بوروسيا دورتموند والذي ينافسه بقوة على التأهل للدور التالي بالبطولة برفقة الفريق الكتالوني.

ترتيب المجموعة قبل لقاء انتر ميلان وبرشلونة:

يتصدر فريق برشلونة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة (3 انتصارات – 2 تعادل)، بينما يأتي فريق إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط (انتصارين – 1 تعادل – هزيمتين)، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث (انتصارين – 1 تعادل - هزيمتين)، بينما يتذيل سلافيا براج التشيكي الترتيب برصيد نقطتين (تعادلين – 3 هزائم) وودع البطولة رسميًا.

موعد مباراة برشلونة ضد انتر ميلان والقنوات الناقلة لها:

تقام مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم الثلاثاء 10-12-2019 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولة الأوروبية، وستنقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميلان:

يمكنكم متابعة بث تليفزيوني مباشر لمباراة برشلونة ضد انتر ميلان عبر العديد من القنوات المفتوحة عبر مختلف الأقمار الصناعية والتي أعلنت عن نقل مباشر للمواجهة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء..وإليكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة البرسا والانتر:-

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

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قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.