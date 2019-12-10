رياضة | قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وإنتر ميلان مجانًا اليوم| مشاهدة مباراة الإنتر ضد برشلونة بث مباشر بدون تقطيع live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وإنتر ميلان مجانًا اليوم| مشاهدة مباراة الإنتر ضد برشلونة بث مباشر بدون تقطيع live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع مشاهدى كرة القدم العالمية لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل اليوم عندما يستضيف ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى مباراة قوية اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر تجمع بين برشلونة الإسبانى وإنتر ميلان الإيطالى، ضمن مباريات الجولة الأخيرة والسادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء يسعي فيه إنتر ميلان للفوز او من أجل الصعود لدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسبانى ضيف ثقيل على إنتر ميلان الإيطالي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم الخليج 365 الرياضي عدة قنوات مفتوحة تذيع مباراة برشلونة وإنتر ميلان وهم :

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

Advertisements

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.