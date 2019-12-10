رياضة | هدف صلاح الآن| مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة سالزبورج ضد ليفربول، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نظيره سالزبورج، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، على ملعب “ريد بول أرينا”، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

- موعد مباراة سالزبورج ضد ليفربول لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Liverpool ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة سالزبورج ضد ليفربول فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة سالزبورج ضد ليفربول، في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات.

- كورة جول Salzburg KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة سالزبورج ضد ليفربول

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة سالزبورج ضد ليفربول حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، في قمة منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية.

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يسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة، عن طريق تحقيق الفوز على نابولي Liverpool vs Salzburg ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة سالزبورج ضد ليفربول

نقدم لكم بث مباشر لمباراة سالزبورج ضد ليفربول، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ليفربول، نظرًا لقوة منافسه سالزبورج على أرضه ووسط جماهيره، والذي يضم ضمن صفوفه المهاجم المتألق الواعد هالاند.

رابط مشاهدة مباراة سالزبورج ضد ليفربول كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل سالزبورج المركز الثاني برصيد 7 نقاط.