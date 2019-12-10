رياضة | مستندات.. مفاجأة عقد المغربي بوطيب مع الزمالك يتخطى ٨٠ مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستندات.. مفاجأة عقد المغربي بوطيب مع الزمالك يتخطى ٨٠ مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فرنسا من أجل الخضوع لجراحة في الركبة، بعد أن تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود نية داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بفسخ التعاقد مع المهاجم المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتعاقد مع لاعب جديد.

وينفرد "الخليج 365 الرياضي" بصور عقد المغربي خالد بو طيب والتي وصلت قيمته إلى ٤,٥٤٢,١٠٣ يورو في ثلاثة مواسم ونصف، بالإضافة إلى صرف مبلغ ٦٤٥٣ جنيه بدل لعدم وجود سيارة.

ويحاول الزمالك التخلص من بو طيب خلال انتقالات يناير المقبلة، بسبب قيمة عقده الكبيرة التي تخطت مبلغ ٨٠ مليون جنيه، في ظل عدم ظهوره بشكل مرضي خلال الفترة الأخيرة.