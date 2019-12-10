رياضة | تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد برشلونة| مشاهدة مباراة برشلونة والإنتر بث مباشر في دوري أبطال أوروبا live hd

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أعلن انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

هاندانوفيتش - سكرينيار - دي فري - جودين - بروزوفيتش - فيتشينو - بورخا فاليرو - دي امبروسيو - بيراغي - لوكاكو - لوتارو مارتينيز.

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موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان :-

وسوف تقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، بينما انتصر فريق إنتر ميلان الإيطالي على فريق سلافيا براج خارج ملعبه مما جعل حظوظه كبيرة في التأهل بحال تحقيق الفوز على فريق برشلونة بالجولة الأخيرة.