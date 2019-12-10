رياضة | عقد رعاية لعبدالرحمن وائل بطل التايكوندو من أجل طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقد رعاية لعبدالرحمن وائل بطل التايكوندو من أجل طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت روابط الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من التوقيع مع بطل التايكوندو الدولي عبد الرحمن وائل لاعب منتخب مصر ، كمسوق ووكيل حصري حتي نهاية 2020

يذكر ان وائل حصل علي العديد من الميداليات القارية أبرزها ذهبية بطولة افريقيا 2018 ، والميدالية الفضية في دورة الألعاب الافريقية بالمغرب ، ومن اللاعبين المميزين في التايكوندو المصري وتعقد عليهم الأمال في تقديم مستويات جيدة في أوليمبياد طوكيو وياتي ذلك في اطار دعم روابط الرياضية لابطال مصر الموهوبين في مختلف اللعبات

وقدمت روابط الرياضية الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية في أطار دعمه للابطال الموهوبين و تقديم افضل الفرص للارتقاء بالرياضة المصرية والشكر للأتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم و ايهاب جابر عضو مجلس الأدارة ورئيس اللجنة الفنية علي دعمهم لابطالهم من خلال استقطاب الرعايات المختلفة للاعبيهم ، ومحاولة الارتقاء بالتايكوندو المصري