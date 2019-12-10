رياضة | نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب ريد سالزبورج أرينا بالنمسا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول الإنجليزي، في خطف فوزًا عامًا صعد به للدور المقبل، بعدما أنهى اللقاء بهدفين دون رد سجلهما الكيني نابي كيتا بالدقيقة 57 ثم أضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

ورفع ليفربول الإنجليزي، رصيده للنقطة الثالثة عشر في صدارة المجموعة الخامسة ويتأهل للدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر نجح نابولي الإيطالي، في تحقيق فوزًا على جينك البلجيكي، برباعية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره، ويرفع رصيده إلى 12 نقطة مرافقًا ليفربول للدور المقبل.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب المجموعة الخامسة عقب نهاية مبارياتها بالتقرير الآتي:-

1- ليفربول... 13 نقطة.

2- نابولي... 12 نقطة.

3- سالزبورج النمساوي... 7 نقاط.

4- جينك البلجيكي... نقطة وحيدة.