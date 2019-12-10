شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتر يستضيف برشلونة لحسم بطاقة التأهل في الأبطال والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 يستضيف نادى إنتر ميلان الإيطالى نظيره برشلونة الإسبانى، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة الختامية بدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا على ملعب جوزيبى مياتزا "سان سيرو".

ويسعى النيراتزورى لإقتناص النقاط الثلاثة لخطف بطاقة التأهل الثانية لدور ال16، بغض النظر عن مواجهة دورتموند مع سلافيا المقامة فى نفس التوقيت. وأعلن "أنطونيو كونتى" المدير الفنى للإنتر عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:- حراسة المرمى: هاندانوفيش. خط الدفاع: جودين، فريج، سكرينيار. خط الوسط: أمبروزيو، بروزوفيتش، بيراجى، فاليرو، فيتشينو. Advertisements خط الهجوم: لوكاكو، مارتينيز. بينما يدخل الضيوف بقيادة "إرنستو فالفيردى" اللقاء بتشكيل:- حراسة المرمى: نيتو. خط الدفاع: توديبو، لينجليت، أومتيتى. خط الوسط: واكو، راكيتيتش، فيدال، جونيور، الينا. خط الهجوم: بيريز، جريزمان. ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الإنتر ثانياً برصيد سبع نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتر يستضيف برشلونة لحسم بطاقة التأهل في الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.