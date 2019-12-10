شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند وسلافيا براغ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 يلتقي بعد قليل فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي في ختام مباريات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن لوسيان فافر مدرب دورتموند وجيندريش تربوسفيسكي مدرب سلافيا عن تشكيلتي فريقيهما للمباراة والتي جاءت كما يلي. بوروسيا دورتموند بوركي زاجادو - هوميلس - أكانجي جيريرو - فيجل - حكيمي Advertisements براندت - سانشو - هازارد ريوس سلافيا براغ كولار كوفال - كوديلا - تاكيتش - بوريل سيفسيك - سوسيك ماسبوست - ستانسيو - أولاينكا سكودا

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