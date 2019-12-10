حكيم زياش يقود تشكيل أياكس أمام فالنسيا في قمة دوري الأبطال

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 أياكس يواجه أياكس الهولندي نظيره فالنسيا الأسباني في مباراة مصيرية لا بديل عن الفوز بها من أجل الصعود إلي الدور المقبل ، في الجولة الأخيرة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويدخل أياكس المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : أونانا خط الدفاع: فيلتمان-نيوكلاس-بيليند-مزراوي خط الوسط : مارتنيز-فان ديك-ألفاريز Advertisements خط الهجوم - حكيم زياش -تاديتش-لونج ويدخل فالنسيا بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : سانشيز خط الدفاع : واس-جايا-باوليستا-دياخابي خط الوسط : توريس-باريخو-كوكلين-سولير خط الهجوم: جاميرو-رودريجو ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :. -أياكس ١٠نقاط -فالنسيا٨نقاط -تشيلسي٨نقاط -ليل نقطة واحدة

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