شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة نارية لتشيلسي أمام ليل في مباراة مصيرية بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 تشيلسي يلتقي بعد قليل تشيلسي بنظيره ليل الفرنسي في الجولة الأخيرة من المجموعة الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يحمل لقبها ليفربول الأنجليزي .

وأعلن المدرب الأنجليزي الشاب فرانك لامبارد عن تشكيل اللقاء :. حراسة المرمي : كيبا Advertisements خط الدفاع : رودريجر -زوما-ازبلوكيتا-بالمير خط الوسط : كانتي -جورجينيو-كوفاستش خط الهجوم : إبراهام-ويليان-بوليسيتش ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :. -أياكس ١٠نقاط -فالنسيا٨نقاط -تشيلسي٨نقاط -ليل نقطة واحدة

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