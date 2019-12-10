شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وسالزبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومُضيفه سالزبورج بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة الختامية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدم فريق سالزبورج شوط هجومي جيد، وهدد مرمى ليفربول في اكثر من مناسبة، وأضاع فريق ليفربول أكثر من فرصة، أكثرها خطورة كانت من نصيب محمد صلاح الذي أهدر كرة سهلة من انفراد بالمرمى.

وفي مباراة أخرى في نفس المجموعة انتهى الشوط الأول بين جينك ونابولي بتقدم نابولي بثلاثية نظيفة.