شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز. Advertisements وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبا هم: محمد الشناوي وشريف اكرامي ومصطفى شوبير. رامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي ومحمد هاني.

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