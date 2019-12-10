قرعة أبطال آسيا تمنح النصر فرصة الثأر من السد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرضت قرعة دور الـ32 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم (دور المجموعات)، التي سحبت أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، تكرار مباريات جرت في النسخة القريبة الماضية التي توج الهلال بلقبها، خاصة بالنسبة للنصر، حيث تضم مجموعته، السد القطري الذي أزاحه من الدور ربع النهائي، فيما ستضم أيضا الزوراء العراقي، الذي التقاه في دور المجموعات، حال تخطيه الملحق الذي يضم العين الإماراتي وبونيودكور الأوزبكي.

واختارت القرعة فريق التعاون، ليكون الفريق السعودي الوحيد من بين الفرق الأربعة المشاركة في البطولة، منها الأهلي الذي سيخوض ملحقا، الذي سيلعب في مجموعة مباشرة مكتملة لا تنتظر متأهلا من الملحق.

وجاء حامل اللقب فريق الهلال في المجموعة الثانية التي ستشهد ظهور وجه جديد في البطولة، حيث سيكمل مجموعته الفريق الفائز من الملحق الذي يضم تشيناي الهندي، الرفاع البحريني، خراسان الإيراني، السيلية القطري، فيما سيلعب التعاون في المجموعة الثالثة، والنصر في الرابعة، فيما سيكمل الأهلي فرق المجموعة الرابعة حال تأهله من الملحق الذي قد يشهد أيضا وجها جديدا في البطولة.

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مجموعات غرب آسيا:

المجموعة الأولى:

الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من (الأهلي السعودية، لوكوموتيف الأوزبكي، استقلول الطاجيكي)، والمتأهل من (الفيصلي الأردني، الكويت، الاستقلال الإيراني، الريان القطري)

المجموعة الثانية:

الهلال السعودي، شباب الأهلي دبي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي، الرفاع البحريني، خراسان الإيراني، السيلية القطري).

المجموعة الثالثة:

التعاون السعودي، الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني

المجموعة الرابعة: