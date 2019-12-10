5 معايير لجائزة الجمهور المثالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة نزيه النصر جائزة للجمهور المثالي للموسم الرياضي الحالي.
وتأتي هذه الجائزة في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي، كما تأتي تحفيزا وتقديرا للجماهير ورفع قيمة التنافس بينها، إضافة إلى تعزيز طرق التشجيع ودعم الانضباط داخل الملعب.
من جهته أعرب نزيه النصر عن أمله في أن تسهم هذه الجائزة في الرفع من القيم الأخلاقية، والحد من أي ظواهر سلبية محتملة، مؤكدا أن الحصول على هذه الجائزة يستند إلى 5 معايير مختلفة.
- 40 % لنسبة الحضور لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري
- 25 % لعدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي
- 15 % فعالية التشجيع
- 15 % المبادرات المبتكرة والمنفذة عبر أو مع الجمهور
- 5 % تنظيم مجالس الجمهور
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