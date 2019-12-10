بافيتيمبي والبريك ينعشان الهلال قبل المونديال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 22 ديسمبر الحالي.

وسيواجه الهلال بطل آسيا، نظيره الترجي التونسي بطل إفريقيا السبت المقبل.

Advertisements

ودشن الزعيم أمس على ملعبه استعداداته للبطولة بمشاركة نجميه الفرنسي بافيتيمبي جوميز ومحمد البريك في التدريبات الجماعية، بعد تعافي كل منهما من إصابتين مختلفتين أجبرتهما على الغياب عن التدريبات الجماعية في الفترة التي تلت تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني.

واستهل الزعيم تحضيراته بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه أمس الأول، إذ ركز المدرب رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، قبل أن يدلف في تدريبات لياقية وجمل تكتيكية ومناورة فنية.

وأدى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مرانا منفردا بدأه بالجري حول الملعب مع تدريبات بالكرة.

وسيسبق مغادرة البعثة خوض الفريق تدريبا مغلقا بعد الظهر.