الاتحاد يحفز لاعبيه لخطف كأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كافأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بواقع 5 آلاف ريال لكل لاعب، تحفيزا لهم عقب الفوز على الصفا 4-1 بدور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

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وأوقعت القرعة فريق الاتحاد في مواجهة الفتح بدور الـ16 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الأول من يناير المقبل، علما بأن إدارة النادي وضعت هذه البطولة هدفا أول لتحقيقه في الموسم الحالي بعد تذبذب النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى حقق الثنائي عساف القرني وعبدالرحمن الغامدي نجاحا ملحوظا في البرنامج التدريبي الانفرادي المعد لهما خصيصا لتقليص الوزن.

وعلى صعيد التدريبات، فقد انتظم البرازيلي جوناس دي سوزا في المران الجماعي استعدادا لمواجهة الفيصلي السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ11 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.