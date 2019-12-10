ناد إماراتي ينافس سعوديا على روجيرو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

أكدت مصادر لـ«مكة» أن إدارة نادي الاتفاق أبدت موافقتها على بيع عقد المحترف بصفوف فريق كرة القدم، البرازيلي روجيريو دي أسيس بعد أن تلقت عرضين أحدهما من ناد سعودي، والثاني من بني ياس الإماراتي.

وتأمل الإدارة في الحصول على عرض جيد يمكنها من التعاقد مع محترف بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المدير الفني، اليوناني جورجوس دونيس الذي اتفقت معه الإدارة على تدريب الفريق بديلا للوطني خالد العطوي، طالب بالبحث عن بديل لروجيريو مشددا على ضرورة الإبقاء على المحترف السنغالي سليمان دوكارا.