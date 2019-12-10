السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
حدد الاتحاد العربي لكرة القدم أمس مواعيد مباريات الدور ربع النهائي بكأس محمد السادس.
ويواجه ممثلا السعودية في هذه البطولة، الاتحاد والشباب في هذا الدور، فريقي أولمبيك آسفي المغربي والشطرة العراقي، حيث يستضف الشباب مباراة الذهاب باستاد الأمير فيصل بن فهد في 23 ديسمبر الحالي، فيما يلتقيه إيابا في 20 يناير في المنامة.
أما الاتحاد، فيستضيف أولمبيك آسفي المغربي أولا بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية منتصف يناير المقبل بجدة، ثم يلتقيه في المغرب بعد شهر وتحديدا منتصف فبراير.
مباريات الدور ربع النهائي
- 23 ديسمبر: الشباب والشرطة العراقي ذهابا
- 28 ديسمبر: الاتحاد السكندري والإسماعيلي المصري ذهابا بالإسكندرية
- 4 يناير: الفائز من مولودية الجزائري والقوة الجوية العراقي ضد الرجاء المغربي
- 15 يناير: الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي المغربي بجدة
- 20 يناير: الشرطة العراقي والشباب في المنامة إيابا
- 24 يناير: الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالإسماعيلية
- 9 فبراير: الرجاء المغربي والفائز من مولودية والقوة الجوية إيابا
- 15 فبراير: أولمبيك آسفي والاتحاد السعودي إيابا بالمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر ديسمبر ويناير وفبراير مواجهات الاتحاد والشباب بالعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.