ديسمبر ويناير وفبراير مواجهات الاتحاد والشباب بالعربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حدد الاتحاد العربي لكرة القدم أمس مواعيد مباريات الدور ربع النهائي بكأس محمد السادس.

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ويواجه ممثلا السعودية في هذه البطولة، الاتحاد والشباب في هذا الدور، فريقي أولمبيك آسفي المغربي والشطرة العراقي، حيث يستضف الشباب مباراة الذهاب باستاد الأمير فيصل بن فهد في 23 ديسمبر الحالي، فيما يلتقيه إيابا في 20 يناير في المنامة.

أما الاتحاد، فيستضيف أولمبيك آسفي المغربي أولا بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية منتصف يناير المقبل بجدة، ثم يلتقيه في المغرب بعد شهر وتحديدا منتصف فبراير.

مباريات الدور ربع النهائي