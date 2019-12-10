شكرا لقرائتكم الكاف يخطر الزمالك بمواعيد مباريات الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بمواعيد مباريات الفريق المتبقية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة بالقاهرة يوم 10 يناير في حين يلتقي الزمالك في الجولة الخامسة مع مازيمبي الكونغولي بالقاهرة يوم 25 يناير في حين يلتقي مع أول أغسطس الأنجولي في الجولة السادسة بأنجولا يوم ١ فبراير.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه زيسكو يونايتد الزامبي يوم ٢٨ ديسمبر الجاري بزامبيا في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.