شكرا لقرائتكم صبري المنياوي: مواجهة المقاصة صعبة وقوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستضيف الدراويش منافسه الفريق الفيومى غدا باستاد الإسماعيلى فى سابع جولات الدورى المحلى ، ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف .
وأضاف المنياوى: "نتائجنا على المستوى المحلى ليست على مايرام لذلك لابديل أمامنا نحو الثلاث نقاط أمام المقاصة رغم صعوبة المهمة ، وواصل :”الفريق المنافس يقوده جهاز فنى محترم ،سنتعامل مع تلك المباراة بحرص شديد لاسيما أن المقاصة لديه عناصر مميزة ويعد فريق متكامل”.
واسترسل مدير الكرة للدراويش :”مدرب المقاصة يعلم الإسماعيلى جيدا فقد سبق له تولى تدريب الفريق وأرى أن المباراة ستكون على أعلى مستوى”.
وأختتم حديثه قائلا :”جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد ،نتمنى أن يحالفنا التوفيق فى العودة لسكة الانتصارات خاصة بعد جلسة التحفيز التى عقدها المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى مع اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر صبري المنياوي: مواجهة المقاصة صعبة وقوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.