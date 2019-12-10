شكرا لقرائتكم صبري المنياوي: مواجهة المقاصة صعبة وقوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صبري المنياوي مدير الكرة للاسماعيلى أن مباراة الفريق غداً ، الأربعاء، أمام المقاصة ستكون قوية وصعبة ، موضحاً انه لم تعد هناك اية مباريات سهلة خاصة وأن الدراويش يبحثون عن الثلاث النقا من أجل تصحيح المسار أمام مصر المقاصة بعد التعثر فى الجولات الأخيرة بمسابقة الدورى.

ويستضيف الدراويش منافسه الفريق الفيومى غدا باستاد الإسماعيلى فى سابع جولات الدورى المحلى ، ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف .

وأضاف المنياوى: "نتائجنا على المستوى المحلى ليست على مايرام لذلك لابديل أمامنا نحو الثلاث نقاط أمام المقاصة رغم صعوبة المهمة ، وواصل :”الفريق المنافس يقوده جهاز فنى محترم ،سنتعامل مع تلك المباراة بحرص شديد لاسيما أن المقاصة لديه عناصر مميزة ويعد فريق متكامل”.

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واسترسل مدير الكرة للدراويش :”مدرب المقاصة يعلم الإسماعيلى جيدا فقد سبق له تولى تدريب الفريق وأرى أن المباراة ستكون على أعلى مستوى”.

وأختتم حديثه قائلا :”جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد ،نتمنى أن يحالفنا التوفيق فى العودة لسكة الانتصارات خاصة بعد جلسة التحفيز التى عقدها المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى مع اللاعبين.