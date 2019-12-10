شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختتم تدريباته استعدادا لملاقاة فريق مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إختتم فريق الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعى، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة فريق مصر المقاصة، المقرر لها غداً في الدوري الممتاز.

بدأ لاعبو الفريق المران بجرى خفيف حول الملعب أعقبه عمليات الإطالات وفك العضلات ، واشتمل المران على تدريبات كرة اليد والتى شأنها التركيز على تحرك كل لاعب فى الملعب وكيفية التوغل فى مناطق الخطورة عند المنافس.

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-منح أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى تعليمات خاصة للمدافعين حول كيفية ايقاف أبرز عناصر الخطورة لدى الفريق المنافس ، وتطرق المران لتدريبات على الكرات العرضية من الجانبين باعتبارها احد الحلول الهجومية التى يمكن من خلالها هز شباك المنافسين.

-حرص محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على مساندة اللاعبين من خارج خطوط الملعب ، وأدى حراس المرمى تدريبات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير والتى تناولت حول التعامل مع العرضيات والتسديدات بعيدة المدى ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء فى الملعب.