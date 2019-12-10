شكرا لقرائتكم مسئولو إنبى يفاوضون أحمد على لتدعيم هجوم الفريق خلال الميريكاتو الشتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان احمد على قد حصل فى الموسم الماضى على لقب هداف الدورى مع المقاولون العرب برصيد 18 هدفا ، إلا أنه فشل فى إثبات جدارته مع بيراميدز منذ انتقاله إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .
من جانبه ، كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة بانبى أن هناك اتصالات جادة بين الادارة واللاعب لمعرفة رأيه النهائى بشأن انضمامه للفريق البترول خلال فترة الانتقالات الشتوية ، موضحاً أنه لا توجد مخاطبات رسمية بين إدارتى إنبى وبيراميدز حتى الآن لأتمام الصفقة ، مؤكدا أنه يعلم أن هناك عروض كثيرة من اندية الدورى تطلب التعاقد مع هداف الدورى السابق إلا أن رغبة اللاعب ستحسم وجهته فى الفترة المقبلة .
وتابع عبد الناصر محمد: أحمد على يُعد أحد افرازات قطاع الناشئين لنادي أنبي قبل أن يرحل الى بترول اسيوط ومنها انطلق إلى عة أندية قبل أن يستقر به المطاف في بيراميدز
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