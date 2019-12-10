شكرا لقرائتكم بني ياس يفرض التعادل السلبي على الشارقة في الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق الشارقة في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بني ياس خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في المرحلة الثامنة من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز اتحاد كلباء على عجمان 6 - 2، والظفرة على خورفكان 2 - صفر.

وفشل فريقا الشارقة وبني ياس في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع الشارقة رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع بني ياس رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، اكتسح اتحاد كلباء ضيفه عجمان 6 - 2. وسجل أهداف اتحاد كلباء أحمد النقبي (هدفين) في الدقيقتين السادسة و87 ووليد عمير (هدفين) في الدقيقتين الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و73 وياسين البخيت في الدقيقة 41 وكيناندرو سانتوس في الدقيقة 78. وسجل هدفي عجمان أبو بكر سيف تراولي في الدقيقتين الرابعة و57. ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد عجمان عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز الظفرة على خورفكان بهدفين نظيفين سجلهما عصام العدوة وإبراهيم سعيد اليعقوبي في الدقيقتين 31 و89. ورفع الظفرة رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد خورفكان عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.