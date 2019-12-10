شكرا لقرائتكم أهلي جدة يغلق ملف قضية البرازيلي جوزيف دي سوزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت إدارة نادي أهلي جدة الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي، في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمتعلقة بسداد الدفعات المستحقة من مبلغ انتقال البرازيلي جوزيف دي سوزا، إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال أهلي جدة في بيان صحافي نشره، يوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : نجح أحمد الصائغ رئيس النادي بعد اجتماعه مع رئيس نادي فنربخشة في اسنطبول، خلال الأيام الماضية، في تسوية ملف القضية بالكامل، وتجنيب النادي أي عقوبات رياضية أو غرامات من "فيفا".

يذكر أن اللاعب البرازيلي انتقل إلى أهلي جدة صيف 2018، وقدم مستويات جيدة مع الفريق، وبات من الركائز الهامة في النادي.