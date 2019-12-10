شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر لكرة الماء تطير للكويت للمشاركة فى بطولة العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر لكرة الماء على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت للمشاركة فى بطولة العالم لكرة الماء للشباب المقامة فى الفترة من 12 إلى 20 ديسمبر الجارى بالمجمع الأولمبى للسباحة فى نادي النصر الكويتى، بمشاركة 20 منتخبا.

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