شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على الجونة بثلاثية فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق إنبى التقدم على الجونة بثلاثية نظيفة عقب نهاية الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر فى إطار فعاليات الجولة السابعة للدورى.

تقدم رامى صبرى مدافع إنبى لفريقه فى الدقيقة الثالثة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 15، وأحرز محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 17.

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ويخوض الجونة المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: عمر رضوان، خط الدفاع: جوناثان، خالد صبحي، محمود نجيب، باسم علي، خط الوسط: أكرم توفيق، محمد ليلة، جدو، أحمد حمدي، محمود شبراوي، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما يخوض إنبي المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: محمود جاد، وفي خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، رامي صبري، إبراهيم يحيى، علي فوزي، وفي خط الوسط: محمد رزق، حميد ماو، وأمامهم الثلاثي: محمد شريف، محمد بسيوني، كريم فؤاد، وفي خط الهجوم: محمود قاعود