شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: نبحث عن النقاط الثلاثة أمام المقاصة لتصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبري المنياوي مدير الكرة للإسماعيلى إن مباراة الفريق غدًا، الأربعاء، أمام المقاصة ستكون قوية وصعبة، موضحًا أنه لم تعد هناك أية مباريات سهلة خاصة أن الدراويش يبحثون عن الثلاث نقاط من أجل تصحيح المسار أمام مصر المقاصة بعد التعثر فى الجولات الأخيرة بمسابقة الدورى.

ويستضيف الدراويش منافسه الفريق الفيومى غدًا باستاد الإسماعيلى فى سابع جولات الدورى المحلى، ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .

وأضاف المنياوى: "نتائجنا على المستوى المحلى ليست على ما يرام لذلك لا بديل أمامنا نحو الثلاث نقاط أمام المقاصة رغم صعوبة المهمة، وواصل :”الفريق المنافس يقوده جهاز فنى محترم، سنتعامل مع تلك المباراة بحرص شديد لاسيما أن المقاصة لديه عناصر مميزة ويعد فريقًا متكاملاً".

Advertisements

واسترسل مدير الكرة للدراويش: "مدرب المقاصة يعلم الإسماعيلى جيدًا فقد سبق له تولى تدريب الفريق وأرى أن المباراة ستكون على أعلى مستوى".

واختتم حديثه قائلاً: "جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، نتمنى أن يحالفنا التوفيق فى العودة لسكة الانتصارات خاصة بعد جلسة التحفيز التى عقدها المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى مع اللاعبين.