الإسماعيلي: نبحث عن النقاط الثلاثة أمام المقاصة لتصحيح المسار

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ويستضيف الدراويش منافسه الفريق الفيومى غدًا باستاد الإسماعيلى فى سابع جولات الدورى المحلى، ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .
وأضاف المنياوى: "نتائجنا على المستوى المحلى ليست على ما يرام لذلك لا بديل أمامنا نحو الثلاث نقاط أمام المقاصة رغم صعوبة المهمة، وواصل :”الفريق المنافس يقوده جهاز فنى محترم، سنتعامل مع تلك المباراة بحرص شديد لاسيما أن المقاصة لديه عناصر مميزة ويعد فريقًا متكاملاً".
واسترسل مدير الكرة للدراويش: "مدرب المقاصة يعلم الإسماعيلى جيدًا فقد سبق له تولى تدريب الفريق وأرى أن المباراة ستكون على أعلى مستوى".
واختتم حديثه قائلاً: "جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، نتمنى أن يحالفنا التوفيق فى العودة لسكة الانتصارات خاصة بعد جلسة التحفيز التى عقدها المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى مع اللاعبين.
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