شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي قبل مواجهة دجلة.. جوانب خططية.. وتأهيل معلول وتدريبات قوية للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير، حراس مرمى الأهلى تدريبات منفردة اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، ضمن المران المسائي الذي أقيم على ملعب التتش.

وخاض الثلاثي تدريبات قوية اشتملت على التصويبات وبعض الفقرات الخاصة بتدريب الحراس.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام.

فيما أدي على معلول، لاعب الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة وادي دجلة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

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وأدى معلول جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وينفذ معلول المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدًا لعودته للمشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وركّز فايلر على الجوانب الفنية والخططية في نهاية المران حيث خصص فايلر فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى، وفقرة خاصة لاستغلال الكرات العرضية.