شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر أمام فيروفيارو الموزمبيقى فى البطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق سيدات سلة الأهلي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 84-73، فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة 3 باستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".

وشهدت المباراة تقدم فريق فيروفيارو أغلب أحداث المباراة، حيث انتهى الربع الأول 23-18 لصالح الفريق الموزمبيقى، وحاول الأهلى العودة لتصبح النتيجة ٢٦-٢٥ وفارق نقطة وحيدة لصالح فيروفيارو، ولكن عاد من جديد للتقدم لينتهى الربع الثانى بنتيجة 41-30، بينما شهد الربع الثالث إثارة شديدة، حيث حاول الأهلى العودة وبالفعل تقدم الأهلى للمرة الأولى بنتيجة 51-50، وكان متبقى أقل من دقيقة ونصف على انتهاء الربع، ولكن فى اللحظات الأخيرة عاد فريق فيروفيارو للتقدم لينهى الشوط الثالث بنتيجة 57-53 وامتدت الإثارة للربع الرابع الذى كان متقارب بين الفريقين، حيث تعادل كلا منهما بنتيجة 65-65 فى منتصف الشوط، وكان استطاع فيروفيارو حسم المباراة بنتيجة 84-73.

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ويشارك الأهلى ضمن المجموعة الثانية والتى تضم كلا من فيروفيارو الموزمبيقى، فاب الكاميرونى، سى إن إس إس الكنغولي.

ومن المنتظر أن تقام بعد قليل مباراة فريق سبورتنج أمام فريق وزارة جبل النار النيجيرى، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" فى القاهرة فى السادس من ديسمبر الحالى، وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر.