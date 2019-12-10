شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عقد بوطيب يكشف تحمل الزمالك 81 مليون جنيه مقابل 9 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة جديدة تكشفها بنود تعاقد نادى الزمالك مع المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض، والتى تمثلت فى إجمالى راتب اللاعب خلال مدة التعاقد الممتدة لثلاثة مواسم ونصف الموسم.

ويحصل خالد بوطيب بموجب تعاقده مع الزمالك على 4 ملايين و542 ألفا و103 يورو، أى ما يوازى 81 مليونًا و373 ألف جنيه مصرى، خلال مدة تواده بالقلعة البيضا، هذا بخلاف المزايا الأخرى.

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يكشف "سوبر كورة" تفاصيل بنود العقد المبرم بين المغربى خالد بو طيب، ونادى الزمالك، والتى تمنح النادى الأبيض، أحقية الاستغناء عن مهاجم الفريق، بعد الموسم الثانى، دون تحمل النادى أية أعباء مالية.

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