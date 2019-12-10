شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يخطر الزمالك بمواعيد مباريات الفريق المتبقية بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك بمواعيد مباريات الفريق المتبقية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يلتقى الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة بالقاهرة يوم 10 يناير في حين يلتقي الزمالك في الجولة الخامسة مع مازيمبي الكونغولي بالقاهرة يوم 25 يناير في حين يلتقي مع أول أغسطس الأنجولي في الجولة السادسة بأنجولا يوم 1 فبراير.

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جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه زيسكو يونايتد الزامبي يوم 28 ديسمبر الجاري بزامبيا في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.